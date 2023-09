Selon une étude publiée le 11 septembre 2023 par Expectra, le salaire des cadres progresse de 4,1 % en moyenne en 2023. Le secteur de l’informatique et des télécoms bénéficie de la plus forte revalorisation (+4,4 %) en moyenne au national, et c’est en région Paca que le salaire connaît la plus forte progression (+4,2 %). Toutefois, plus d’un tiers des cadres (34 %) se disent insatisfaits de leur rémunération et 57 % ont songé à démissionner depuis le début de l’année. Face à ces constats, les entreprises doivent activer d’autres leviers pour les attirer et les fidéliser.