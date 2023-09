Comme le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques l’avait indiqué à AEF info à l’issue de son discours de rentrée, le 1er septembre à l’IRA de Lyon, le projet de loi qu’il prépare sur l’accès, les parcours et les rémunérations devrait être prêt pour la fin de l’année. "L’objectif est de le travailler et de le présenter d’ici la fin de l’année pour qu’il soit mis au calendrier parlementaire ensuite. Je veux le construire en discussion avec l’ensemble des parties prenantes, avec évidemment les organisations syndicales", a-t-il déclaré ce lundi 11 septembre 2023 sur Public Sénat. Ce texte, qui vise à "déverrouiller des situations", selon le ministère, visera notamment à mieux reconnaître les mérites individuel et collectif, favoriser les mobilités, faciliter l’accès à la fonction publique, notamment pour les apprentis, et à refondre les rémunérations et les carrières.