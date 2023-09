Après la scierie Pierre Robert le 6 septembre dernier (lire sur AEF info), c’est au tour d’une autre entreprise française, ISB France, d’être condamnée pour mise sur le marché illégale de bois importé. La décision a été rendue lundi 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes. Ce dernier estime que le leader français du commerce de bois d’ameublement n’a pas suffisamment évalué sa chaîne de fournisseurs, notamment au Brésil entre décembre 2016 et juillet 2017, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de diligence raisonnée (non sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance mais du règlement de 2010 visant à lutter contre le bois illégal). Comme dans le cas de Pierre Robert, la décision fait suite à une plainte déposée par Greenpeace, FNE et Canopée. ISB France est condamnée à une amende de 100 000 euros et au versement de 10 000 euros à Greenpeace France au titre de son préjudice moral ainsi que 5 000 euros aux deux autres associations.