"Il n’a jamais été question de fusion ni même de remettre en cause le statut et l’autonomie des missions locales, qui jouent et continueront de jouer un rôle central auprès des jeunes en difficulté", répond le ministère du Travail, à plusieurs députés. Ceux-ci relayaient, via des questions écrites au gouvernement, les inquiétudes des missions locales qui craignent pour leur avenir dans le cadre de la mise en œuvre de France Travail. Le ministère ajoute que les missions locales pourront continuer à proposer aux jeunes le CEJ et le Pacea (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi).