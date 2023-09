Jean Charroin, directeur général de l’Essca School of management, entre au conseil d’administration de la CDEFM (Conférence des directeurs des écoles françaises de management) pour y représenter les écoles post-bac et "apporter leur expertise et leur expérience pour garantir une formation à impact, au cœur des territoires et au service des générations de leaders responsables de demain", indique un communiqué de presse du 11 septembre 2023. Ce changement au sein de la conférence avait été officialisé début septembre lors de la désignation de Vincenzo Esposito Vinzi, directeur général de l’Essec, comme nouveau vice-président de la CDEFM (lire sur AEF info). Pour rappel, le bureau de la conférence est constitué de neuf directeurs et directrices d’écoles de commerce, et est présidé par Alice Guilhon, DG de Skema BS.