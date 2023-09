Assurance chômage : les enjeux d'une nouvelle négociation à haut risque pour les partenaires sociaux

Les représentants syndicaux et patronaux se retrouvent le 12 septembre 2023, au siège du Medef, pour rouvrir le dossier de l’assurance chômage. Un mois et demi après la transmission d’un document de cadrage par l’exécutif, cette première séance devrait être consacrée au calendrier, à la méthode et au périmètre de la négociation. Quatre ans et demi après l’échec de la dernière négociation, ces nouvelles discussions s’annoncent plus que délicates. Et ceci d’autant plus que le cadrage fixé par le gouvernement est particulièrement resserré, laissant assez peu de libertés aux négociateurs.



Stop ou encore ? Le principal enjeu de la nouvelle négociation sur l'assurance chômage qui s’ouvre mardi 12 septembre 2023 pourrait se résumer à cette simple question : après quatre années de carence, les partenaires sociaux parviendront-ils à trouver un accord pour une nouvelle convention et ainsi reprendre pleinement les rênes du régime d’assurance chômage ou échoueront-ils, ce qui marquerait très probablement la fin de la gestion paritaire de l’Unédic ? Un mois et demi après la transmission par Matignon du document de cadrage relatif à la négociation de la convention, les perspectives d’un accord sont loin d’être évidentes.

un cadrage assez serré



Des négociations "corsetées" "par de véritables lettres de cadrage non concertées avec les partenaires sociaux - et non plus de simples documents d’orientation - dont les objectifs sont tellement précis qu’ils ne laissent aucune marge de manœuvre à la négociation et ne peuvent que conduire à l’échec", avaient d’ailleurs averti les organisations syndicales et patronales dans leur ANI du 14 avril 2022 "pour un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation".



De fait, si l’exécutif a régulièrement indiqué que les partenaires sociaux auraient des latitudes pour négocier, en pratique, son document de cadrage pose des contraintes particulièrement fortes, rétrécissant les voies de passage pour aboutir à un accord. En réalité, le cadrage 2023 apparaît plus contraint que le cadrage 2018 qui explique en partie l’échec de la négociation en février 2019 et le début de la période de carence ayant laissé toute latitude au gouvernement pour engager unilatéralement sa propre réforme des règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

peu de temps accordé à la négociation



En premier lieu, le cadrage temporel est plus strict. Outre le fait de déclencher la période utile de négociation au début d’un mois d’août traditionnellement peu actif en matière de négociation, le gouvernement laisse aux partenaires sociaux jusqu’au 15 novembre pour aboutir à un accord.



Avec un envoi au 1er août, la période de négociation s’étale donc sur trois mois et demi, soit quinze jours de moins qu’en 2018-2019 et que le délai prévu par l’article 57 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

un exécutif en défense de ses réformes



Ensuite, sur le fond, le document de cadrage de 2018 pointait globalement des effets considérés comme indésirables et demandait aux partenaires sociaux de les corriger. S’il vise les mêmes objectifs, le document de cadrage 2023 s’avère plus complexe à dépasser puisqu’il se positionne en défense des dispositions décidées par l’État et actées par des décrets durant la période de carence. Ainsi, il est demandé aux partenaires sociaux de respecter des mesures qu’ils n’ont pas décidées, voire qu’ils ont frontalement rejetées. C’est le cas par exemple, de la réforme du mode de calcul via le SJR (salaire journalier de référence), de la révision de la durée minimale d’affiliation, de la différenciation des règles en fonction des niveaux de rémunération comme pour l’actuelle dégressivité, du bonus-malus sur les cotisations employeurs en fonction du niveau de recours aux contrats précaires, ou encore de la mise en place d’une contracyclicité des règles d’indemnisation.

De plus, cette nouvelle négociation intervient alors que les évolutions réglementaires intervenues ces dernières années n’ont pas fait l’objet d’une évaluation scientifique. Installé il y a une petite année, le comité d’évaluation adossé à la Dares n’a pas encore publié ses premières évaluations sur la réforme de 2019, mise pleinement en œuvre en 2021. D’après le calendrier avancé, "un rapport intermédiaire sera publié fin 2023 et une synthèse fin 2024".

une trajectoire financière plombée par des estimations divergentes



"The last but not the least", la trajectoire financière fixée par l’exécutif n’est pas sans poser question, du côté des partenaires sociaux. La première porte sur l’estimation de la situation financière du régime d’assurance chômage. Dans le cadre de rencontres bilatérales du printemps dernier consacrées au financement du service public de l’emploi, le ministère du Travail annonçait pour l’Unédic, des soldes positifs de 7 Md€ en 2023, de 10 Md€ en 2024, de 14 Md€ en 2025, de 17 Md€ en 2026 et de 20 Md€ en 2027, année qui verrait l’effacement théorique de la dette du régime paritaire, selon le gouvernement. De son côté, dans ses dernières prévisions financières de mi-juin, l’Unédic prévoit des soldes de 4,4 Md€ en 2023, de 5,4 Md€ en 2024 et de 8,7 Md€ en 2025, laissant envisager un retour à l’équilibre un peu plus tardif.



Au-delà de ces différences conséquentes entre les estimations de l’État et celle du régime d’assurance chômage lui-même, est posée la question de l’utilisation de ces excédents. Du côté de l’exécutif, il n’y a plus seulement une unique priorité à savoir le désendettement du régime - la dette étant estimée à plus de 56 Md€ en fin d’année 2023-, mais désormais un double objectif : la poursuite du désendettement et la participation à "la politique en faveur du développement des compétences et d’accès à l’emploi". "Tout en contribuant au financement de la politique de l’emploi et des compétences, le régime d’assurance chômage pourra réduire significativement sa dette. Le niveau d’endettement de l’Unédic pourrait ainsi être divisé par près de deux d’ici fin 2026 par rapport à la fin 2022" — soit l’équivalent d’une dette de 30 Md€ fin 2026-, souligne Matignon dans son document de cadrage.

Financer "la politique pour le plein-emploi"



Pour renflouer France compétences et financer la réforme du service public de l’emploi avec la création de France travail, l’exécutif projette des ponctions de 2 Md€ en 2023, entre 2,5 et 2,7 Md€ en 2024, entre 3 et 3,2 Md€ en 2025 et entre 3,5 et 4 Md€ en 2026, soit "une part minoritaire des excédents de l’Unédic transféré au financement de la politique pour le plein-emploi", avance Matignon. À grands traits, selon l’origine des prévisions, ces ponctions représenteraient un quart des excédents estimés par l’État et entre un tiers et la moitié des excédents anticipés par l’Unédic.



"La contribution de l’Unédic a vocation à monter en charge au fur et à mesure que le régime dégage des excédents pour atteindre en 2026 entre 12 % et 13 % des recettes de l’Unédic", explique l’État. Si la participation de l’Unédic au financement de la politique de l’emploi est globalement acceptée par les partenaires sociaux, le niveau annoncé par les pouvoirs publics pourrait crisper quelque peu les négociateurs, les représentants syndicaux et patronaux pouvant considérer que le taux de rendement du régime assurantiel tend vers des niveaux difficiles à défendre.

un chemin tortueux



La question qui va s’imposer d’entrée dans cette nouvelle négociation sera de déterminer si oui ou non, les partenaires seront à même de s’inscrire dans le cadre imposé par l’État. Et s’ils répondent par l’affirmative, le chemin vers un compromis s’annonce dès lors particulièrement tortueux avec un patronat qui, globalement, se retrouve dans les réformes menées par l’exécutif ces dernières années, et des organisations syndicales qui n’ont eu de cesse de les combattre. Et si un accord est trouvé, reste à savoir ce que le gouvernement en fera… À l’inverse, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’accorder, il est peu probable que le paritarisme de gestion de l’assurance chômage survive à un deuxième échec successif. Quoi qu'il en soit, l'issue de cette négociation sera déterminante dans les discussions attendues depuis plusieurs années sur la gouvernance du régime.