La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat annoncée lors du rendez-vous salarial du 12 juin sera versée en octobre aux agents de l’État et hospitaliers, a précisé le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, ce lundi 11 septembre 2023 sur Public Sénat. Cette "prime Macron de la fonction publique", dégressive de 800 euros à 300 euros attribuée aux agents publics percevant jusqu’à 3 250 euros bruts par mois, "sera versée en une seule fois pour les fonctionnaires de l’État et de la fonction publique hospitalière, pour 90 % en octobre et pour 10 % en novembre", a ajouté Stanislas Guerini. Quelque 55 % des agents de l’État sont concernés, dont 500 000 enseignants du secondaire (pour un montant à partir de 400 euros) et 100 000 professeurs des écoles ou encore huit greffiers sur dix, selon le ministère. Le décret a été publié en août.