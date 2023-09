C’est depuis les Terres de Jim, fête agricole annuelle organisée par les Jeunes Agriculteurs que le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Marc Fesneau a dévoilé le 10 septembre 2023 certains éléments des futurs pacte et loi d’orientation et d’avenir agricole. Un texte débattu au Parlement en décembre et dont Contexte a révélé l’avant-projet. Il prévoit notamment de classer les projets destinés au stockage de l’eau, très controversés, comme relevant de "l'intérêt général majeur" et de maintenir le volume global des prélèvements destinés à l’irrigation.