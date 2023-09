À Marseille, tour de vis pour les trottinettes électriques en libre-service

À Marseille, les trottinettes électriques en libre-service pourront rester présentes, car "les transports en commun marseillais ne sont pas en mesure de répondre aux besoins" des habitants, explique le maire, lundi 11 septembre. Mais leur nombre sera réduit, et les règles durcies, fait savoir le maire, qui entend à la fois diminuer l’encombrement de l’espace public et garantir une meilleure utilisation des engins. Ainsi, dans le cadre du renouvellement de l’appel à manifestation d’intérêt, 1 500 trottinettes seront supprimées, et les opérateurs devront se plier à de nouvelles obligations.