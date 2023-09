Texte très attendu des agents territoriaux, le projet de décret portant création de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les collectivités locales sera examiné en séance plénière du CSFPT le 20 septembre 2023. Le texte, qu’AEF info s’est procuré, reprend les mêmes conditions de revenu et niveaux de prime que pour l’État et l’hospitalière, dont le décret a été publié cet été. L’instauration de la prime et ses montants sont facultatifs. Les sommes pouvant être versées par l’employeur sont limitées dans la limite de plafonds définis selon sept niveaux de rémunération.