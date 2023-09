Vincent Mangematin prend la direction de l’Esdes et devient également doyen du pôle facultaire Sciences économiques et sociales de l’Ucly à compter du 12 septembre 2023, annonce l’université catholique de Lyon le 11 septembre 2023. Il était doyen des affaires académiques de Kedge où il a été remplacé par Elisabetta Magnaghi (lire sur AEF info). Il prend la suite d’Olivier Maillard parti à l’Ipag (lire sur AEF info). Voici son parcours et les attentes de l’Ucly à son égard.