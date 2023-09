Selon une enquête du Snes-FSU auprès "d’un échantillon représentatif de 508 collèges et lycées, respectant une diversité géographique", réalisée entre les 1er et 8 septembre 2023, "il manquait au moins un professeur dans 48 % des collèges et LEGT" au 8 septembre. Le syndicat majoritaire chez les enseignants du second degré affirme que "toutes les académies sont touchées, avec des disparités géographiques". Par exemple, "au 7 septembre, il manque au moins un professeur dans 60 % des établissements dans l’académie de Créteil" ; un tiers en Dordogne ; 57 % dans l’académie d’Orléans-Tours. Le Snes estime donc que "la promesse de Gabriel Attal d’un professeur devant chaque classe à la rentrée n’est pas tenue", confirmant que "le choc d’attractivité n’a pas eu lieu". Le syndicat assure dès lors "qu’au regard de la crise d’attractivité, il est impossible de clore le dossier salaires".