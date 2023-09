50 chercheurs établis en France au moment de postuler, dont 22 femmes, ont remporté un financement ERC Starting, selon les résultats de l’appel à projets dévoilés le 5 septembre 2023. Près de 60 % des projets de recherche retenus sont rattachés aux sciences physiques et de l’ingénieur, avec 6 lauréats dans la discipline "science du système terrestre". Sorbonne université est cotutelle de 7 unités de recherche, et Paris Cité de 5 laboratoires hôtes de lauréats. Par ailleurs, 84 % des laboratoires ont parmi leurs tutelles le CNRS. Voici le détail des sites, des UMR et disciplines des lauréats.