C’est sur une déclaration en demi-teinte sur le climat que se sont quittés les dirigeants du G20, réunis les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi. Si le texte reconnaît les besoins colossaux de financements liés à la transition et engage ses signataires à tripler les capacités mondiales d’énergies renouvelables d’ici à 2030, il ne mentionne pas la sortie, pourtant cruciale, des énergies fossiles. Le CAN International dénonce un manque de "sérieux", Global Citizen's un "terrible signal" envoyé aux populations les plus vulnérables.