Alors que le décret de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’État et l’hospitalière est paru début août (lire sur AEF info), celui spécifique à la fonction publique territoriale sera examiné lors du prochain CSFPT, le 20 septembre 2023, pour une publication prévue fin octobre. Lors de la réunion de rentrée avec les organisations syndicales le 5 septembre, la Ville de Paris a pris les devants en annonçant la mise en place de cette prime dès que ses modalités seront précisées. Pour rappel, cette prime de 300 à 800 euros appliquée dans la FPE et la FPH concerne les agents publics, titulaires ou contractuels nommés et recrutés avant le 1er janvier 2023 et en poste au 30 juin 2023. Ils doivent avoir perçu une rémunération brute inférieure à 39 000 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour y avoir droit.