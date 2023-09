Aymeric Saudubray est nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale, directeur national adjoint de la police judiciaire et sous-directeur de la stratégie et du pilotage territorial à Nanterre par un arrêté publié au Journal officiel du vendredi 8 septembre 2023. Il a effectué l’essentiel de sa carrière en sécurité publique, et était précédemment sous-directeur chargé des missions de sécurité à la DCSP.