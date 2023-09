Quelque 93 000 agents publics des trois versants ont répondu à ce jour à la consultation en ligne sur les conditions de travail lancée le 20 juin dernier, selon le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Ce chiffre totalise tous les types de réponse (enquête, contributions, vote de propositions). Parmi les répondants, dont la moitié est issue des catégories B et C, figurent 50 % d’agents de l’État, 26 % du versant territorial et 24 % de l’hospitalière. Le ministère espère atteindre prochainement les 100 000. Cette consultation, dont la restitution devrait avoir lieu en novembre, doit alimenter la préparation de "Fonction publique +", l’un des quatre chantiers de l’agenda social 2023-2024. Ce chantier doit se décliner en six engagements (engagement managérial, simplification RH, santé au travail, environnement de travail, égalité femmes-hommes et logement).