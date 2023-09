Alors que la ministre de l’ESR, Sylvie Retailleau, a annoncé que "les compensations seront partielles" dans le cadre du budget, tandis qu’Emmanuel Macron a appelé les universités à "faire mieux" avec les financements dont elles disposent, quelles réactions ces propos ont-ils suscitées chez les organisations syndicales et étudiantes ? Les établissements "vont être obligés de renoncer à investir sur la formation de la jeunesse", selon le Sgen-CFDT tandis que pour la Fage, universités et Crous devront "faire mieux avec moins". L’Unsa-Éducation réclame "une loi de finances 2024 plus ambitieuse".