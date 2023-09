Dans une note de l’IPP du 12 septembre 2023, Youssef Souidi, chercheur au CNRS, s’intéresse aux effets de la suppression des sections bilangues et européennes en 2016. Il observe que cette réforme a permis de réduire la ségrégation entre classes, et que celle-ci augmente entre la 6e et la 4e. Toutefois, il s’agit d’un "effet moyen" qui "cache en réalité une grande hétérogénéité des situations, dans la mesure où c’est dans une minorité de collèges que ces options contribuaient fortement à la ségrégation entre classes". Il propose un outil d’alerte pour aider à constituer les classes.