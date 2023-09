La Cour de cassation refuse le 5 septembre 2023 de transmettre au Conseil constitutionnel les QPC posées par Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom, et Brigitte Bravin-Dumont, ancienne cadre dirigeante, à l’occasion de leurs pourvois contre leur condamnation pour harcèlement moral et complicité (lire sur AEF info). Ils critiquaient l’interprétation par la Cour de cassation du délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2 du code pénal. QPC sans objet, répond la chambre criminelle : il "n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante" de ce texte "conduisant à incriminer une politique d’entreprise ayant pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel".