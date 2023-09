Après la publication début août de deux décrets précisant les modalités d’application de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite pour les salariés du privé et les agents publics, une circulaire publiée le 7 septembre 2023 par les ministères de la Fonction publique, de l’Économie et des Finances et des Comptes publics rappelle le cadre juridique de la retraite progressive et précise l’organisation des relations entre le service des retraites de l’État et les employeurs partenaires. Les premières pensions partielles ne seront payées qu’à partir d’avril 2024.