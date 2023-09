Pour la rentrée des préfets, vendredi 8 septembre 2023 à l’hôtel de Matignon, la Première ministre Élisabeth Borne a rappelé "l’exigence" de la mission de ces derniers mois face au mouvement contre la réforme des retraites et les violences urbaines de juillet. En plus d’assurer la politique de l’emploi et la transition écologique, les préfets devront plus largement incarner l’efficacité des politiques publiques, dans la logique du premier au dernier kilomètre. L’adhésion de la préfectorale à la réforme de la haute fonction publique a également été saluée.