172 écoles hors contrat ont été créées pour l’année 2022-2023, portant leur nombre à près de 1 900 (Créer son école)

Selon Créer son école, 172 écoles hors contrat ouvrent en 2022-2023. Elles s’ajoutent aux "1 700 écoles indépendantes déjà en activité", indique l’association. 36 % des nouvelles écoles créées sont des maternelles, 35 % des élémentaires, 20 % des collèges et 9 % des lycées. Au total, les écoles hors contrat se répartissent ainsi : environ 1 100 écoles, 300 collèges et 400 lycées. Parmi celles créées cette année, seules 27 % s’inscrivent dans une "pédagogie classique" ; 79 % sont aconfessionnels et 17 % catholiques. 67 % se situent dans des communes de moins de 5 000 habitants. Créer son école estime que la crise sanitaire a "freiné l’essor des écoles indépendantes" tandis qu’il a été favorisé notamment par un "mouvement de recherche de qualité de vie", "la pénurie de places dans les écoles privées sous contrat", la "loi obligeant la scolarisation à 3 ans" et "l’interdiction de l’ IEF ".