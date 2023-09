Les partenaires sociaux de la branche Risques professionnels de l’Assurance maladie veulent peser de tout leur poids afin d'obtenir les moyens de pouvoir traduire en actes les orientations inscrites dans les ANI de décembre 2020 sur la prévention et de mai 2023 sur la gouvernance de la branche. Le 20 juillet 2023, ils ont adopté à l’unanimité les orientations de la prochaine COG 2023-2027. Un document de 40 pages qui "porte des ambitions fortes pour les 5 ans à venir". Et qui matérialise la volonté d’améliorer la prévention et la réparation et revoir la gouvernance au sein de la branche.