Philippe Mauguin, PDG d’Inrae, et Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est délégué à la bioéconomie, la bioénergie et l’alimentation durable, ont signé, jeudi 7 septembre 2023, un accord-cadre au service de la transition agroécologique pour "renforcer leurs collaborations sur les grands enjeux régionaux et le soutien des capacités de recherche, de formation et d’innovation".