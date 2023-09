Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme :L’APVF clarifie les raisons qui ont contraint certaines communes à augmenter la taxe foncière ;La SNCF et la préfecture de Nouvelle-Aquitaine s’engagent à bâtir des logements sur du foncier ferroviaire non utilisé ;L’Institut Paris Région questionne la compatibilité entre le ZAN et le désir de maison individuelle ;Olivier Marin publie une sélection de ses chroniques radio "L’urbanisme demain."