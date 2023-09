Le syndicat Jeunes médecins demande la suppression des franchises pour le suivi des patients victimes d’AT-MP

Le syndicat Jeunes médecins demande que le code de la sécurité sociale soit amendé pour que l’accident du travail fasse partie des situations où l’assuré social est exonéré de la participation forfaitaire, quel que soit son mode de prise en charge. Il rappelle que dans les "rares cas" où le suivi est fait par la médecine du travail, la participation forfaitaire est prise en charge par l’employeur (par exemple dans le cas des accidents d’exposition au sang lorsque le professionnel est salarié d’un établissement de santé). Mais "la plupart des accidents du travail et des maladies professionnelles étant suivies en ville", l’assuré est le plus souvent redevable de la participation forfaitaire ou franchise médicale, ce qui défavorise "les personnes en situation de précarité professionnelle" et "une prise en charge optimale de ces personnels".