Mise en consultation jeudi 7 septembre sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, une nouvelle méthode vise la labellisation "bas carbone" de "projets volontaires d’accroissement du couvert arboré en milieu urbain". Sont concernés les projets de plantation d’arbre, arbuste, alignement, parc, jardin, bosquet, microforêt et forêt, situés en ville et en France métropolitaine et à la recherche de financements. Pour être éligible, le projet doit présenter a minima une réduction des émissions de 25 tonnes d'équivalent CO2.