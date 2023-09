Amelia Irion est nommée DRH d’Air Liquide et membre du comité exécutif, à compter du 18 septembre 2023, indique le groupe le 7 septembre. Elle succède à Armelle Levieux qui devient directrice de l’innovation en charge également des branches d’activité mondiales hydrogène et électronique et de la division marchés globaux et technologies au sein du groupe, après avoir dirigé la fonction RH pendant six ans.