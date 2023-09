L’orientation du secondaire vers les études supérieures sera l’une des "priorités" du ministère de l’Enseignement supérieur, a déclaré Sylvie Retailleau, lors de sa conférence de presse de rentrée le 8 septembre 2023. Avec l’augmentation "considérable" des cursus sur Parcoursup, et l’essor du privé, la ministre entend "améliorer la transparence" de l’offre de formation sur la plateforme. Pour ce faire, un nouveau label sera créé pour "mieux identifier et qualifier" les formations du privé. Sylvie Retailleau a aussi fait le point sur Mon Master, InserSup et l’attractivité des formations.