Contraint par le Conseil d’État à agir sous six mois pour renforcer la protection des dauphins dans le golfe de Gascogne, victimes chaque année de collisions ou captures accidentelles mortelles, le gouvernement vient de mettre en consultation son projet d’arrêté pour les années 2024 à 2026. Le texte comprend de nombreuses exemptions à la fermeture des zones de pêche pour l’année 2024 et suscite la déception des associations de protection de l’environnement, dont la LPO et FNE. Cette dernière pourrait déposer un recours en exécution auprès de la plus haute juridiction administrative.