"Les classements internationaux manquent de transparence. Il faut arrêter de partager des données avec les rankings non transparents, et favoriser ceux qui jouent le jeu, ainsi que ceux qui sont multidimensionnels", déclare Ludo Waltman, directeur délégué du CWTS Leiden, lors d’un séminaire sur les rankings le 7 septembre 2023 à l’Institut Curie, organisé par Clarivate, France Universités et PSL. Début 2024, le classement de Leiden s’enrichira d’ailleurs d’une version du palmarès uniquement basée sur des données ouvertes. Lihui Liao, consultante chez ARWU, assure que Shanghai l’est déjà.