Après le déblocage de 50 M€ en faveur des Esas, annoncé le 7 septembre 2023 par le MESR, plusieurs syndicats et organisations évoquent leur insatisfaction. Pour le SNPTES, les mesures "ne vont pas calmer les collègues". Le Sgen-CFDT fait quant à lui valoir que la cible de la PES, portée à 4 200 € "n’est pas suffisante, loin" de celle de la composante C1 du Ripec. Le Collectif 384 exprime sa déception et maintient la journée de mobilisation prévue le 11 septembre prochain. Par ailleurs, AEF info fait le point sur la mobilisation des Esas à Rouen, Lille, à Clermont Auvergne et à l’UPPA.