Voici une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 4 septembre 2023 :après l’été le plus chaud jamais observé, "l’effondrement climatique a commencé" selon les Nations unies,l’Élysée anticipe un G20 de New Delhi "clivé" sur la question de l’avenir des énergies fossiles,l’Antarctique se réchauffe à un rythme deux fois plus élevé que le reste du monde,la tempête Daniel ayant frappé la Grèce est attribuée au changement climatique d’origine humaine,Jean Pisani-Ferry appelle à une profonde réforme de la gouvernance énergie-climat dans les institutions européennes,France Ciment formule ses propositions pour la phase test de déploiement du MACF.