Conseil national de la refondation : une clause de revoyure est prévue en décembre

Représentants de l’exécutif, des assemblées, des partis politiques, des associations et des partenaires sociaux se sont réunis jeudi 8 septembre 2022, à Marcoussis (Essonne), pour lancer le Conseil national de la refondation (lire sur AEF info). Un relevé de conclusions doit désormais être transmis aux participants pour fixer les priorités et les modalités d’actions sur les cinq thèmes à l’ordre du jour, à savoir le plein-emploi, l’école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. Alors que les travaux doivent se poursuivre au niveau ministériel et sur les territoires, une clause de revoyure est d’ores et déjà actée pour décembre prochain. Aux personnes invitées qui ont décliné l’invitation - partis de l’opposition, président du Sénat et la majorité des organisations syndicales -, Emmanuel Macron a indiqué, en amont du Conseil, que "la porte sera toujours ouverte" pour intégrer à la démarche.