Deux "défis" attendent le Masa cette rentrée : le renouvellement des générations d’agriculteurs et la transition climatique, rappelle-t-il le 4 septembre 2023. S’il met en avant le futur pacte et loi d’orientation agricole pour les relever, le Snetap-FSU indique, lors de sa conférence de rentrée le 7 septembre, encore chercher "une politique assumée, volontariste et financée". Par ailleurs, le Masa érige le sport en "priorité" de cette année placée sous le signe des JOP, tandis que le syndicat réclame plus de postes d’enseignants d’EPS aux concours. Il revient aussi sur le pacte et le bac.