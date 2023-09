D’un côté, "le temple de la vertu", l’Ofis, créé en mars 2017 pour chapeauter la structuration d’une culture de l’intégrité scientifique, et de l’autre "la maison du vice", le HCERES, auquel il est intégré et qui conduit l’évaluation des institutions académiques à l’aide, entre autres, d’indicateurs quantitatifs. "Un fantasme", balaie Thierry Coulhon, le président du Haut Conseil, lors du colloque d’Enrio, le 7 septembre 2023. Sa formule résume la tension entre intégrité et évaluation, pointée par les participants, qui accueillent avec espoir la réforme européenne de l’évaluation portée par le Coara.