"Nous n’en sommes qu’au stade des conjectures. S’ils cogitent, nous ne pouvons qu’espérer que la copie soit meilleure que la précédente", positive Thomas Deregnaucourt, co-animateur du collectif national des directeurs de l’Ufmict-CGT. Censé avoir lieu jeudi 7 septembre 2023, le groupe de travail fixé par la DGOS avec les organisations syndicales pour discuter du statut des D3S est reporté à une date non définie. L’administration indique vouloir attendre "des échanges plus approfondis avec le cabinet" pour proposer des arbitrages. Pour rappel, les directeurs d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux veulent unifier les statuts des DH et des D3S dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique (lire sur AEF info). La dernière réunion du 3 juillet a été boycottée par le Syncass-CFDT, le CHFO et de l’Ufmict-CGT, reprochant des annonces insuffisantes (lire sur AEF info).