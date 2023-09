L’université de Lille est à la recherche d’un nouveau DGS, après le départ de Marie-Dominique Savina, qui a rejoint l’IGESR (lire sur AEF info). L’appel à candidatures court jusqu’au 25 septembre 2023. L’intérim est assuré par Anne-Valérie Chiris-Fabre, DGA de l’établissement depuis février 2021, après avoir été DGA chargée des finances et des moyens à la mairie de Lille pendant cinq ans. Par ailleurs, l’équipe de VP constituée autour de Régis Bordet début 2022 (lire sur AEF info) évolue. Corinne Robaczewski, jusqu’ici VP Formation professionnelle et insertion, va devenir vice-présidente formation, une décision qui doit être confirmée lors du CA du 19 octobre. Elle remplace Christel Beaucourt, nommée vice-présidente aux processus organisationnels, à la simplification et aux indicateurs. Stéphanie Damarey, VP Finances, voit quant à elle son portefeuille élargi aux affaires juridiques.