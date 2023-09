Conditions de travail, représentation des travailleurs : IndustriAll et EDF renouvellent leur accord-cadre mondial

Le 29 novembre 2021, IndustriAll et l’ISP (1) ont signé une prolongation pour deux ans d’un accord-cadre mondial avec EDF, annonce IndustriAll fin décembre 2021. Un accord également signé par 15 syndicats représentant les travailleurs d’EDF dans le monde entier, en France, en Allemagne, en Italie, au Brésil, en Belgique et en Chine, précise la fédération syndicale mondiale. L’accord prévoit notamment "une clause de neutralité protégeant la syndicalisation de l’opposition active de la direction dans le groupe EDF et ses filiales dans le monde entier", une "représentation syndicale au sein du comité mondial chargé du contrôle et du suivi pour les représentants au sein de différents sites", ou encore "des mesures de transition justes pour soutenir les compétences et les conditions de travail des travailleurs et travailleuses, conformément aux directives de l’ OIT ".