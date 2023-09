Parmi les thèmes abordés par les chefs des partis politiques lors des rencontres de Saint-Denis du 31 août, figurent en bonne place ceux de la déconcentration de l’État et de la décentralisation. Sur ce dernier point, "la piste d’une plus grande expérimentation locale (qui supposerait une réforme constitutionnelle) ou différenciation, […] a été abordée pour renforcer aussi l’efficacité du couple maire-préfet", indique Emmanuel Macron dans un courrier adressé ce 7 septembre 2023 aux chefs de parti en guise de compte rendu. Il annonce avoir chargé la Première ministre de lui "soumettre des décisions concrètes à prendre sous un mois" et sur la base desquelles une discussion sera menée lors d’une prochaine rencontre. Sur la déconcentration, plusieurs participants ont notamment souhaité un "regroupement de l’ensemble des compétences locales de l’État sous l’autorité du préfet du département".