Pour "accélérer la décarbonation de l’immobilier", Nexity annonce, lundi 4 septembre, lancer une nouvelle marque nationale, Nexity héritage, dédiée à la régénération urbaine. L’objectif est de "créer des synergies" entre trois filiales existantes (Apollonia, Seeri et Patrimoine & Valorisation, qui devraient à terme fusionner) et ainsi répondre à "une demande très forte de faire la ville sur la ville", explique à AEF info Sharon Elbaz, qui préside Nexity héritage. "On ne part pas de zéro", précise-t-il, rappelant que le promoteur porte "depuis 20 ans une vision de la ville durable et apaisée".