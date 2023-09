297 masters complets, 233 M2 et 28 M1 : c’est le nombre de formations de master enseignées en langue étrangère que nous avons recensées, sur les sites des universités publiques françaises. Ces masters sont le signe de l’ouverture croissante des parcours des universités à l’international, via la langue. L’anglais est prédominant, puisque 84 % des formations du panel sont enseignées intégralement en anglais. Le domaine des sciences, technologies et santé concentre 67 % de ces formations. Retrouvez le détail par établissement et l’analyse des universités de Grenoble, Pau et Saint-Étienne.