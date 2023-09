Plusieurs textes publiés entre juillet et septembre 2023 traduisent la volonté du gouvernement de rendre ses sites internet et les démarches numériques plus accessibles et plus simples. Désormais, tous les sites et applications doivent être 100 % accessibles, y compris aux personnes en situation de handicap, rappelle ainsi une circulaire de la Première ministre le 7 juillet 2023. Faute de quoi elles encourront une sanction pouvant aller jusqu’à 50 000 €. Le SIG et la Dinum sont chargés d’unir leurs efforts au bénéfice des usagers comme des agents publics.