"La simplification du référentiel entre la vague C et la vague D n’a pas changé l’esprit de l’évaluation qui reste fondamentalement bureaucratique, sans valeur scientifique et inutilement consommatrice de temps", regrette l’Assemblée des directions de laboratoires (1) dans un communiqué publié le 7 septembre 2023. Elle fait le bilan de ces deux campagnes menées par le HCERES et estime que la "bureaucratie continue de nuire à la recherche". L’ADL regrette par ailleurs que le coût de cette évaluation "ne soit jamais lui-même évalué".