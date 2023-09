En réaction à la publication de deux livres faisant état de maltraitance dans des crèches privées, la ministre des Solidarités et des Familles annonce le 7 septembre 2023 renforcer le taux d'encadrement des enfants dans les crèches, qui passera de six à cinq enfants par adulte. Elle conditionne au secteur privé le soutien financier prévu pour revaloriser les salaires (200 millions d'euros par an) à la mise en place de nouvelle convention collective et d'engagement de qualité d'accueil. Aurore Bergé envisage d'inscrire dans la loi la possibilité de mener des contrôles aux sièges des groupes.