L’Élysée a dressé ce 7 septembre le bilan des CNR thématiques, dont celui dédié au climat et à la biodiversité, achevé en juin. Ces deux "impératifs" continueront de guider les travaux du Conseil national de la refondation "plénier", assure l’entourage du président, et seront intégrés dans une nouvelle "boussole de l’action publique" au côté de la justice sociale, de la croissance économique et des finances publiques. Reste que pour FNE, la volonté de bâtir un récit collectif de la transition intervient un peu tard. Quant à la LPO, elle attend surtout des actes.