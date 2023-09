Rentrée dans les académies (5/5) : tour d’horizon d’initiatives pédagogiques

Voici une série de brèves concernant des initiatives et priorités pédagogiques présentées par les rectorats en cette rentrée :des "ateliers" au collège en Normandieun accompagnement des écoles moins performantes à Bordeaux le déploiement de Devoirs faits à Limogesla priorité accordée à la fluence à Poitiersles priorités du conseil académique des savoirs fondamentaux de Dijonun accompagnement spécifique pour les écoles maternelles REP et REP+ à Aix-Marseillele soutien du Pass culture à Rennesla "6e Tremplin" à Amiensla priorité sport et santé à Nancy-Metz et Parisetc.