Bruxelles veut améliorer les échanges d’informations entre les organismes nationaux de Sécurité sociale et accélérer la reconnaissance des droits et l’octroi des prestations dans d’autres États membres, indique-t-elle dans une communication spécifique le 6 septembre 2023. Cela doit permettre aux Européens de voyager, travailler et s’installer plus facilement à l’étranger. Bruxelles invite les États membres à créer des procédures de coordination en ligne et à mettre en place des portefeuilles d’identité numériques permettant de numériser les documents.