IGESR. Publication du programme de travail annuel pour l’année scolaire et universitaire 2023-2024 de l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (lire sur AEF info). IA-IPR et IEN. Une circulaire détaille les missions des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale (lire sur AEF info). Personnel de direction. Une note de service complète les lignes directrices de gestion ministérielles pour l’établissement...